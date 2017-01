Nach vorläufigen Angaben, die jedoch bislang nicht von der örtlichen Sternwarte Pulkowo bestätigt wurden, ist wohl ein Meteorit über dem Gebiet Archangelsk in Nordrussland in die Erdatmosphäre eingedrungen und offenbar noch in der Luft vollständig verglüht.

Ein Augenzeuge, der zu diesem Zeitpunkt mit dem Auto unterwegs war, veröffentlichte die Bilder von dem leuchtenden Objekt, welche eine in seinem Wagen installierte Dashcam aufzeichnete. Die Aufnahmen stammen vermutlich aus der Ortschaft Oneschsk.

Zufällige Lichtkugel? Nach Erdbeben stürzt Meteorit vom Himmel

Bei dem Vorfall wurden keine materiellen Schäden registriert, es gab auch keine Verletzte, wie das Online-Portal FlashNord unter Berufung auf den örtlichen Katastrophenschutz berichtet.

