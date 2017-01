Legida-Geburtstag und Gegendemos in Leipzig

Am 12. Januar 2015 war die Legida-Bewegung erstmals auf in Leipzig auf die Straße gegangen. Heute wollen sich die Legida-Anhänger gegen 19 Uhr vor der Red-Bull-Arena versammeln und dann voraussichtlich bis 22 Uhr in der Stadt demonstrieren.

Gleichzeitig rufen mehrere Bündnisse und Initiativen zu Gegenprotesten auf: Neben einer Mahnwache des Erich-Zeigner-Hauses und einer Kundgebung der Initiative „#Blockruf heißt Platz nehmen“ ziehen Letzteres sowie das ebenfalls linke Bündnis „Rechte Netzwerke zerschlagen“ und die bürgerliche Initiative „Willkommen in Leipzig“ auf mehreren Routen durch die Innenstadt.