Wohin des Wegs? USA schicken Panzer über Deutschland gen Osten - VIDEO

© REUTERS/ Fabian Bimmer Kommt ein Krieg aus Bremerhaven?

Die US-Armee entsandte im Rahmen der Nato-Operation „Atlantic Resolve“ („Atlantische Entschlossenheit“) mehr als 2.800 Einheiten der Militärtechnik nach Europa. Die Stärkung der Nato-Ostflanke erfolgt logistisch über Deutschland: Die US-Frachter bringen das Kriegsgerät nach Bremerhaven, von da aus wird es per Zug und Militärkonvoi nach Polen sowie andere Stationierungsorte im Baltikum gebracht.

Mehreren Medienberichten zufolge handelt es sich auch um die umfangreichste Entsendung einer US-Panzerbrigade nach Europa seit dem Ende des Kalten Krieges.

Nato stärkt Ostflanke — Lettland wartet auf US-Panzer

Das Militärkontingent soll dann in Litauen, Lettland, Estland sowie in Bulgarien und Ungarn stationiert werden. Zudem wollen die USA, Großbritannien, Deutschland und Kanada in diesem Jahr vier Bataillone mit insgesamt 4.000 Mann nach Estland, Lettland, Litauen und Polen entsenden – jeweils 1.000 Militärs in jedes der vier Länder. Dies war im Sommer 2016 beim Nato-Gipfel in Warschau beschlossen worden.