Das US-Verteidigungsministerium veröffentlichte vor wenigen Tagen ein Video von einem Experiment, welches von der US-Armee am 26. Oktober 2016 durchgeführt worden war. Dabei testeten die Militärs das Schwarmverhalten von Perdix-Drohnen.

Die unbemannten Fluggeräte wurden dabei von drei Kampfflugzeugen des Typs F/A-18 Super Hornet in die Luft abgesetzt, wonach diese ihre Flugmanöver selbstständig organisierten.

Die Perdix-Drohnen können künftig vor allem bei Überwachung und Aufklärung sowie anderen Missionen eingesetzt werden, wie die US-Behörde mitteilte. Dabei muss der Mensch dem Drohnenschwarm nur eine Aufgabestellung vorgeben, die die Flugapparate selbstständig umsetzen werden.

Die US-Zeitung Washington Post führt dazu eine Aussage des Technologieexperten Paul Scharre vom Center for a New American Security (CNAS) in Washington an, der die letzten Tests eher skeptisch einschätzt. Ihm zufolge bestehe das Risiko, dass die Apparate gehackt, manipuliert, durch Umweltbedingungen oder durch Software-Fehler außer Kontrolle geraten oder gar gebracht werden könnten. Dabei können die Drohnengar einen massieven Angriff auf alliierte Kräfte fliegen.