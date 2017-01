© Foto: Ministry of defence of the Russian Federation Good bye, Syrien: Russland zieht Flugzeugträger aus Mittelmeer ab

„Laut dem Beschluss des obersten Befehlshabers, des russischen Präsidenten Wladimir Putin, wird die Anzahl der russischen Luft- und Weltraumstreitkräfte in Syrien weiter verringert. Derzeit läuft die Vorbereitung der Su-24-Jets auf den Heimflug nach Russland. Heute und in den kommenden Tagen erfolgt die Rückkehr des Flugpersonals sowie der Spezialabteilung der Militärärzte an ihre ständige Stationierungsorte“, so Kartapolow.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte am 29. Dezember den Teilabzug des russischen Militärs aus Syrien angekündigt. Der Kreml-Chef stimmte dem Vorschlag von Verteidigungsminister Sergej Schoigu über die Reduzierung der Truppenstärke zu, um Bedingungen für eine Friedenslösung in Syrien zu schaffen.

Infografik: Ein Jahr russische Luftangriffe in Syrien: Die Zwischenbilanz

Dabei handelt es sich unter anderem um Vereinbarungen zwischen der syrischen Regierung und der bewaffneten Opposition, die einen Waffenstillstand und den Beginn von Verhandlungen vorsehen. Als Garanten der Friedensregelung treten Russland, der Iran und die Türkei auf – die Präsidenten dieser Länder werden bei einem Treffen in Astana Ende Januar die Syrien-Frage besprechen.

Mehr zum Thema: Teilabzug russischer Truppen aus Syrien gestartet

Der russische Generalstabschef Valeri Gerassimow ordnete am 6. Januar den Rückzug der Schiffe der Nordflotte mit dem Kreuzer „Admiral Kusnezow” an der Spitze (an Bord befinden sich 14 Kampfjets Su-33 und MiG-29K) aus dem Konfliktgebiet zum Hauptstützpunkt Seweromorsk an.