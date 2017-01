Die Russisch-Orthodoxe Kirche begeht in der Nacht vom 18. auf den 19. Januar traditionell das Epiphanias-Fest, den Tag der Taufe Christi im Jordan, mit Eisbaden.

Das orthodoxe Ritual soll von Sünden reinigen, und gilt außerdem als gut für die Gesundheit – vorausgesetzt allerdings, die Teilnehmer haben keine Herz- und Kreislaufprobleme.

An einem der ältesten christlichen Feiertage tauchen in Russland Gläubige in speziell zugeschnittene und von Priestern gesegnete Eislöcher, die sogenannten „Jordans“.