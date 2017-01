Genau vor 72 Jahren hat die Rote Armee das NS-Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau befreit. In dem größten KZ des Dritten Reiches wurden zwischen 1940 und 1945 mehr als eine Million Menschen ermordet. Heute findet in dem einstigen KZ Auschwitz ein Gedenken an die Holocaust-Opfer statt, das Sputnik live ab 12.00 Uhr übertragen wird.