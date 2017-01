Arizona bricht: US-Geologen entdecken kilometerlangen Erdriss - VIDEO

Die US-Geologen veröffentlichten die per Drohne gefilmten Bilder in ihrem YouTube-Kanal. Die Aufnahmen zeigen einen massiven Riss in den Tator Hills im US-Bundesstaat Arizona, der sich zwischen März 2013 und Dezember 2014 gebildet haben soll, wie die britische Zeitung „Daily Mail“ berichtet.

Man vermutet, dass der Erdriss durch Austrocknung unterirdischer Wasserkanäle verursacht wurde.