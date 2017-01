Der 32-jährige Christopher Cole stieß demnach am 9. Juni 2016 einen Polen auf die U-Bahn-Gleise an der Station „Bond Street“ in London.

Der Engländer ging bei der Aktion von seiner fehlerhaften Vorstellung aus, dass der Mann ein Russe gewesen sei. In Wirklichkeit handelte es sich bei dem Opfer allerdings um den 21-jährigen Polen David Pietraszek, der sich noch rechtzeitig auf den Bahnsteig retten konnte. Wie er vor Gericht erklärte, habe er schon den Strom durch seine Körper fließen gespürt und den Zug einfahren gehört.

Das Gericht sowie die Polizei haben den Übergriff als grundlos bezeichnet. Christopher Cole wurde schließlich für seine „Rache-Aktion“ wegen Ausschreitungen zwischen russischen und englischen Fußballfans während der Europameisterschaft 2016 in Frankreich zu zehn Jahren Haft verurteilt.