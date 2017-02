Im Internet kursiert derzeit ein Video mit einem Krokodil, das gerade mit frischer Beute aufm Heimweg war. Um die Begegnung Auge in Auge zu vermeiden, die alltägliche Nahrungskette aber doch zu filmen, ließ der Autor des Videos eine Drohne in die Luft steigen. Was daraus geworden ist, sehen Sie selbst in diesem Clip.