Wo sind die Obamas abgetaucht? Michelle und Barack auf Trauminsel gesichtet - VIDEO

Nach Ende der US-Präsidentschaft flog Barack mit Michelle in einem Privatjet von Branson nach Necker Island in die Karibik, wie das Promi- Magazins „TMZ“ berichtet.

„Michelle und ich fahren jetzt schnell in den Urlaub, dann machen wir uns wieder an die Arbeit“, kündigte Barack Obama bereits beim Abschied aus dem Weißen Haus via Twitter an.

Ein vor kurzem aufgetauchtes Amateurvideo zeigt das „Ex-First-Couple“ entspannt in Flip-Flops auf dem Weg zum Strand. Dabei winken und lächeln sie dazu.„See ya“, ruft der Ex-Präsident zurück.

Im Jahr 2008 war Barack Obama war zum ersten afroamerikanischen US-Präsidenten gewählt worden. Nach seiner Wiederwahl 2012 durfte er gemäß der US-Verfassung im Jahr 2016 nicht wieder antreten.