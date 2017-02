Maschinengewehr „ausgebüchst“: US-Soldat beinahe zweigeteilt - VIDEO

Der YouTube-Clip beginnt mit zwei Militärs vor der Kamera. Einer feuert gerade im Stehen aus einem Maschinengewehr M249 SAW aus belgischer Herstellung. Doch plötzlich verliert er die Kontrolle über die Waffe, die sich dreht und ihm fast auf die Füße ballert. Der Soldat wurde dabei nicht verletzt, wie das Online-Portal „Defence.ru“ berichtet. Offensichtlich kam er mit dem Schrecken davon.

Video: Neues russisches Maschinengewehr mit durchschlagender Wirkung

Internet-User, die den Vorfall diskutieren, teilten sich in zwei Lager: Während einige die Schuld für den gefährlichen Zwischenfall dem Maschinengewehr zuschreiben, glauben andere, dass es ein Fehler des Soldaten ist.

Das Maschinengewehr des Typs M249 SAW ist eine modifizierte und in den Vereinigten Staaten produzierte Version des FN Minimi der belgischen Firma Fabrique Nationale Herstal mir einem Kaliber von 5,56×45 mm. In Serienproduktion kam die Waffe in den 80er Jahren.