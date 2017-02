Zehn US-Wandelflugzeuge gehen gleichzeitig in die Luft - VIDEO

Laut dem Internet-Portal „MiliSource“ entstanden die Bilder am 3. Februar im US-Bundesstaat Florida. An der einzigartigen Aktion nahmen zehn Wandelflugzeuge vom Typ СV-22 Osprey teil, die im Dienst der 8. Staffel des US Air Force Special Operations Command (AFSOC) stehen.„Der Formationsflug wurde dank gut abgestimmten Handlungen der vereinigten Fliegergruppe im Rahmen des Trainingsprogramms der US-Luftwaffe möglich“, heißt es im Kommentar.

Letzte Woche hatte die US-Landmarine erstmals in der Geschichte ein Kipprotor-Wandelflugzeug MV-22 Osprey bei einem Kampfeinsatz verloren. Beim Abschuss der Maschine im Jemen war ein Soldat getötet und drei weitere verletzt worden.

Im April 2010 war ein Kipprotor-Wandelflugzeug CV-22 B, das eine Kampfaufgabe ausführen sollte, unweit der afghanischen Stadt Kalat in der Provinz Zabul aus technischen Gründen abgestürzt. Vier Menschen kamen dabei ums Leben.

Die Bell V-22 Osprey, die Vorteile eines Flugzeuges und eines Hubschraubers in sich vereint, ist die weltweit einzige in Serie gefertigte Maschine dieser Art. Das Luftfahrzeug kann aus dem Stand abheben, seine Triebwerke waagerecht und die Rotoren senkrecht einstellen.