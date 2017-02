© Foto: Roscosmos/Oleg Artemiev In diesem Jahr fliegt der erste Russe zum Mond

Im Rahmen der Vorbereitung auf die ISS-Mission 2018 ist ein zweitägiges Training für die ganze Crew, zu der auch die russischen Kosmonauten Oleg Artemjew und Sergei Prokofjew sowie der NASA-Astronaut Andrew Feustel gehören, in der Wildnis veranstaltet worden.

Ziel der Aktion liegt in der Einübung der Überlebensfertigkeiten in Extrembedingungen mit geringeren Mengen an Vorräten bei einer Fehllandung. Die Zusammenarbeit hilft auch den Kosmonauten vor der gemeinsamen Weltraummission, einander besser kennenzulernen.

Die ISS-Crew baute sich eine eigene Unterkunft, spaltete Holz fürs Lagerfeuer, teilte ihre Koordinaten über Funk und zündete dazu eine Signalfackel an.