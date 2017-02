Um für die bevorstehende ISS-Mission genug Erfahrungen zu sammeln, steigen die künftigen Kosmonauten in das speziell entwickelte Il-76-Flugzeug. Diese Maschine fliegt dann mehrere Kurven und wechselt steile Aufstiege und Sinkflüge ab.

Dazwischen üben die Kosmonauten, die Raumanzüge „Sokol“ und „Orlan“ anzuziehen sowie Nanosatelliten zu starten – und das alles ohne Gewichtskraft, wie „RT“ berichtet.

Die Schwerelosigkeit lässt sich auf Flugzeug-Parabelflügen für einige Sekunden erzeugen: Ein Laborflugzeug Il-76MDK startet einen Steigflug in der Höhe von 6000 Metern, dann lässt der Pilot in einem Winkel von etwa 45 Grad auf 9000 Meter steigen. In diesem Moment herrscht an Bord fast doppelte Schwerkraft. Danach geht das Flugzeug in einen Sinkflug über, wobei für weitere 25 bis 30 Sekunden an Bord Schwerelosigkeit herrscht, und kommt wieder auf die Ausgangshöhe.

Das Innere des Flugzeuges ist weich gepolstert, damit sich niemand verletzt.