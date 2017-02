„Dass das im 21. Jahrhundert passiert, in Amerika und nicht irgendwo in Timbuktu, das ist bezeichnend. Es kam so überraschend und war entsetzlich“, empörte sich die deutsche Tennisspielerin Andrea Petkovic über den Hymnen-Eklat, der sich direkt vor ihrem Einzel-Match gegen die US-Amerikanerin Alison Riske ereignete.

Der Sänger, der Medienberichten zufolge als Lehrer auf Hawaii arbeitet, sang bei der Eröffnungszeremonie des Fed-Cup-Duells die erste Strophe des Deutschlandliedes, die mit den Worten „Deutschland, Deutschland über alles“ beginnt, die aber während des Dritten Reiches gesungen wurde.

Im Video ist auch zu sehen, wie die deutsche Tennismannschaft und rund 20 Fans versuchten, mit der korrekten dritten Strophe „Einigkeit und Recht und Freiheit“, die seit 1991 die offizielle Nationalhymne Deutschlands ist, dagegen anzusingen.

Der US-amerikanische Tennisverband (USTA) hat sich mittlerweile bei der deutschen Mannschaft entschuldigt: „Der USTA bittet das deutsche Fed-Cup-Team und dessen Fans für die überholte Nationalhymne aufrichtig um Entschuldigung. Dieser Fehler wird sich nicht wiederholen“, schrieb er auf Twitter.

Die Partie endete mit 6:7 (10:12), 2:6 für Petkovics Rivalin Alison Riske.