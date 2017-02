Aufruhr hält an: Zehntausende Rumänen protestieren gegen korrupte Politiker -VIDEO

​Am Sonntag protestierten die Regierungsgegner mit einem Lichtermeer in den Farben der Flagge Rumäniens. Sie hielten Plakate in den Nationalfarben Blau, Gelb und Rot hoch und leuchteten diese mit ihren Handys an.

Seit knapp zwei Wochen gehen in Bukarest und anderen Städten Hunderttausende Menschen auf die Straße und verlangen den Rücktritt der sozialliberalen Koalition. Ausgelöst hatte die Proteste ein Dekret, das kleinere Korruptionsfälle im Staatsdienst entkriminalisieren sollte. Wegen der anhaltenden Massenproteste zog die Regierung diesen Erlass jedoch zurück.