Videorückblick: Zwischen Steinmeier und Schulzhype, Kachelmann 2.0 und hidebnb

Tausende Menschen haben am Sonntag in Mexiko-Stadt gegen die Politik von US-Präsident Donald Trump protestiert und von der US-Regierung mehr Respekt zu ihrem Land gefordert. Symbolisch zu dem von Trump geplanten Mauerbau an der Grenze zwischen den USA und Mexiko bauten sie eine kleine zuvor errichtete Mauer aus weißen Blöcken ab.