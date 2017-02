Die US-Weltraumbehörde Nasa stufte den Asteroiden 2015 BN509, der mit 200 Metern mal 400 Metern größer als das Empire State Building ist, als „potentiell gefährlich“ ein, wie die britische Zeitung „Daily Mail“ berichtet. Dies bedeutet, dass die Laufbahn des Objektes in der Zukunft so verlaufen könnte, dass es einmal auf die Erde einschlägt.

Die Flugbahn des Asteroiden ging schon diesmal sehr nah an der Erde vorbei – in einer Distanz von etwa einem Vierzehntel des Abstandes zwischen Erde und Mond.

Dem Arecibo-Observatorium in Puerto Rico gelang es, Aufnahmen des an der Erde vorbei rasenden Himmelskörpers zu machen. Auffällig ist dabei auch die Form des Objektes: Viele erinnert es an eine Erdnuss.

„Die Erdnuss-Form kommt daher, dass es ein Kontakt-Doppelstern ist“, erklärte Ed Rivera-Valentin, Planetenforscher am puerto-ricanischen Observatorium. „Die zwei Teile des Asteroiden konnten nicht erfolgreich umeinander kreisen und sind zusammengestoßen.“