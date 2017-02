Wird das Treffen in Astana zu einer Vorbereitungsetappe für die Wiederaufnahme der Genfer Syrien-Gespräche? Wie stehen die Chancen auf eine friedliche Regulierung heute? Wo zeichnen sich Anknüpfungspunkte in den Interessen aller Seiten ab? Worin bestehen die Schwierigkeiten bei der Kompromisssuche? Wie kann sich das belastete Verhältnis zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran auf die Verhandlungen auswirken?



Teilnehmer in Moskau:



— Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Föderationsrat, Konstantin Kossatschew

— Vize-Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Föderationsrat, Siad Sabsabi

— Mitglied des Sicherheits- und Verteidigungsausschusses im Föderationsrat, Alexej Kondratjew.

Teilnehmer in Damaskus:



— Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Volksrat der Syrischen Arabischen Republik, Butrus Farah Marschani

— Sprecher der Partei der sozialistischen Union, Halel al- Abud

— Unabhängiger Oppositionsvertreter, Aschwak Abbas



Teilnehmer in Astana:



— Sondervertreter des russischen Präsidenten für die syrische Regulierung, Alexander Lawrentjew

— Vize-Chef des Operativkommandos im Generalstab der russischen Streitkräfte, Stanislaw Gadschimagomedow