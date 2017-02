Fliegen wie Luke Skywalker: Russlands Hoverbike hebt ab! - VIDEO

Diese Entwicklung der russischen Techniker ist im Grunde eine steuerbare Drohne, die eine Traglast von bis zu 120 Kilogramm transportieren, bis zu 27 Minuten lang in der Luft bleiben und eine Höhe von bis zu zehn Metern erreichen kann. Im Einsatz kann das Luftfahrtzeug bis zu 50 Stundenkilometern schnell werden.

Das erste Modell des Hoverbikes „Scorpion 1“ war dem Publikum im Sommer vergangenen Jahres vorgestellt worden.

Die Arbeit an der Technik, die den Landtransport in der Luft ersetzen könnte, wird weltweit weiter fortgesetzt, darunter auch in Russsland.

Zuvor hatte der russische Fond für Zukunftsforschung die Entwicklung eines „fliegenden Geländewagens“ mit einer Tragkraft von bis zu 1000 Kilogramm angekündigt.