Die Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, wie sich eine Frau dem Mann, vermutlich Kim Jong Nam, von hinten nähert, mit ihren Händen seinen Kopf herumfasst, einige Sekunden lang hält und dann den Tatort verlässt. Nach dem Übergriff wendet sich der Mann an die Sicherheitskräfte und macht sie auf sein Gesicht aufmerksam.

Kurz darauf wird Kim Jong Nam in die Sanitätsstation gebracht.

Kim Jong Nam war am 13. Februar am Flughafen von Kuala Lumpur in Malaysia, von wo aus er zu seiner Familie in Macau fliegen wollte, getötet worden. Laut unterschiedlichen Versionen könnte er mit einer vergifteten Nadel gestochen worden sein. Anderen Berichten zufolge sei ihm ein Tuch mit Gift auf Mund und Nase gedrückt worden.