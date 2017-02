Der am 1. Dezember 2016 auch vom Raumbahnhof Baikonur in Kasachstan gestartete Raumfrachter Progress MS-04 war über der unbesiedelten Gebirgsgegend in der russischen Teilrepublik Tuwa an der Grenze zur Mongolei abgestürzt. Nach Angaben der russischen Weltraumbehörde Roskosmos wurde die Havarie vermutlich durch die Entdichtung eines Tankbehälters der dritten Raketenstufe bedingt.

Baikonur: Letzte Sojus-U auf „Gagarin“ in Start-Position

Nach dem Vorfall waren alle Teile der betroffenen Raketenstufe zu zusätzlichen Überprüfungen zurück an den Hersteller geschickt worden. Schließlich wurde das Triebwerk des dritten Raketenstufe der aktuellen Sojus-Rakete neuersetzt.