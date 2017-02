Die Panzerfahrzeuge hatten sich allen technischen Tests unterzogen, bevor die Militärs des Rjasaner Regiments auf die Kampfmaschinen umstiegen.

Die Militärs bangen nun um die Teilnahme an dem bevorstehenden Wettkampf „Luftlandetrupp“ im Rahmen der Armeespiele. Die Sieger im Rennen mit Kriegsmaschinen vom Typ BMD-2 werden Russland bei dem internationalen Wettbewerb im Sommer 2017 vertreten.

Die BMD-2-Fahrzeuge gelten als gut getestete Maschinen, wobei der TV-Sender Swesda in seiner Onlineausgabe schreibt, deren Technik sei „von gestern“. Dabei stellen die neuesten BMD-4M eine vollkommen andere Entwicklungsstufe der Rüstungsindustrie dar.

Vorerst nehmen die BMD-4M-Fahrzeuge an den Kämpfen außer Konkurrenz teil. Dabei ist es offensichtlich, dass die BMD-2 ihren Rivalen in Feuerleistung und im stärkeren Panzerschutz unterliegen. Der Innenraum der neuesten Modelle ist größer und komfortabler, und auch in der Maximalgeschwindigkeit stehen die BMD-4M-Fahrzeuge ihren Vorgängern in nichts nach.

Die Internationalen Armeespiele 2017 finden vom 29. Juli bis zum 12. August in Russland, Weißrussland, Kasachstan, Aserbaidschan sowie China statt.