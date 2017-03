Russische S-300-Raketen holen „Feind“ vom Himmel über Iran - VIDEO

Die syrischen Regierungstruppen haben am Donnerstag die Oasenstadt Palmyra wieder komplett von der Terrormiliz Islamischer Staat (auch Daesh, IS) zurückerobert, wie Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Vortag bestätigte. Wie das Welterbe heute aussieht, zeigen die Bilder von RT-Korrespondentin Lizzie Phelan, die vor Ort gedreht hat.