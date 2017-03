Im Kampf um die Befreiung der syrischen Wüstenstadt Palmyra von der Terrormiliz Daesh (auch Islamischer Staat, IS) taucht immer wieder Technik aus russischer Herstellung auf. So sind in dem kürzlich veröffentlichten Video des syrischen Verteidigungsministeriums russische Lastwagen vom Typ GAZ-3307 zu sehen, die mit Maschinenkanonen bestückt sind.