In der Wüste von Abu Dhabi zwingt der berühmte britische Rock-Sänger Rod Stewart einen Kumpel in die Knie. Dann packt er den ihn am Kopf und schlitzt ihm mit einem Messer die Kehle auf… Aber keine Angst! In der Hand hält er nur ein imaginäres Messer. Aber das Video sorgt für Empörung.