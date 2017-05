Im Clip ist gut zu sehen, dass dem 385 PS starken Geländewagen in der Tat gelingt, das Flugzeug in Bewegung zu setzen und es schließlich 42 Meter aus dem Hangar in Richtung Rollfeld zu schleppen. Am Steuer saß übrigens der britische Porsche-Ingenieur Richard Payne selbst.

Damit feiert der Porsche Cayenne seinen Guinness-Weltrekord als „Serienfahrzeug, das das schwerste Flugzeug zieht“.

Zum Vergleich: Das Doppelstock-Passagierflugzeug Airbus A380 ist 73 Meter lang und wiegt – ohne Passagiere und Crew – 285 Tonnen, wobei der 4,80 Meter lange Porsche Cayenne S Diesel nur 1,9 Tonnen leicht ist.