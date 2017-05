Die US-Luftwaffe schoss die Interkontinentalrakete Minuteman III gegen 3 Uhr Ortszeit vom Luftwaffenstützpunkt Vandenberg in Kalifornien ab, dann stürzte diese etwa 6700 Kilometern südwestlich in der Nähe der Marshallinseln in den Pazifik. Es gebe bislang keine weiteren Informationen zu diesem Test.

Mit den Langstreckenraketen-Tests, die im Voraus geplant worden seien, überprüfen die USA laut dem Bericht die Einsatzbereitschaft ihrer Waffen.

Minuteman III ist die einzige landgestützte Interkontinentalrakete und bildet damit den Kern der US-Atomstreitkraft. Nach jüngsten Angaben aus offenen Quellen sollen die USA über 450 solche Raketen verfügen. Bis mindestens 2020 sollen sie in der Bewaffnung des Landes bleiben. Die Minuteman-III-Rakete kann Ziele im Umkreis von 12.000 Kilometern treffen.