Graziler T-55-Panzer: Syrer schalten US-Tow-Rakete der Terroristen aus - VIDEO

Die Terroristen sollen dabei eine Rakete aus dem schweren Panzerabwehrsystem TOW-2 aus US-Herstellung auf den syrischen T-55-Panzer abgefeuert haben. Als die Panzer-Besatzung die Gefahr entdeckte, beschloss sie laut dem Bericht in Deckung zu gehen, was sowohl das Leben der Militärs als auch wertvolles Kriegsgerät rettete. Die eingeschlagene Rakete erwischte den Panzer zwar am Panzerrohr, hinterließ aber jedoch nur geringen Schade.

Der T-55 war ein Standartpanzer der Sowjetarmee, der seit 1958 produziert wurde und der zusammen mit seiner T-55AM-Modifikation aktiv exportiert wurde. Der T-55AM unterscheidet sich von seinen Vorgängern durch ein verstärktes Fahrwerk, die Lenkwaffenanlage 9K116 BASTION, die Feuerleitanlage WOLNA mit Laserentfernungsmesser KDT-2 und ballistischem Rechner BV-55, einen 690 PS starken Motor W-55U (W-46-5M) u.v.m. Eingestellt wurde die Produktion der T-55-Panzer 1979.