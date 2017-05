Zum Highlight der diesjährigen Flugshow über dem Roten Platz wird erstmals die aus vier Flugmaschinen der russischen Fernfliegerkräfte bestehende Kampfgruppe um den strategischen Bomber vom Typ Tu-160 („Weißer Schwan“). In diesem Video ist er beim Tankvorgang in der Luft zu sehen. Ihm vorweg fliegt eine Il-Transportmaschine, darauf folgt der „Weiße Schwan“.

Der Fernsehsender Swesda dagegen installierte seine Kameras an einigen der Kampfjets und filmte den Flug der Maschinen über Moskau. Als erste Gruppe stieg vom Flugplatz Kubinka aus die Kunstflugstaffel „Russkije Witjasi“ (dt. „Russische Recken“) gefolgt von den „Stischi“ (dt. „Segler“) in den Himmel.

Die Flugmaschinen, die sich an der Siegesparade am 9. Mai beteiligen werden, sind auf acht Flugstützpunkten in den russischen Regionen Moskau, Twer, Brjansk, Saratow, Kaluga, Woronesch, Lipezk und Nischnij Nowgorod stationiert. Die geregelten Flughöhen für die Besatzungen der militärischen Transportflugzeuge und operativ-taktischen Fernfliegerkräfte betragen 300 bis 500 und für Helikopter rund 150 Meter. Insgesamt 72 Flugzeuge werden bei der Siegesparade eingesetzt sein.