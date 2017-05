Viele Moskauer – wie auch das Sputnik-Büro in der russischen Hauptstadt – haben am Donnerstag beobachtet, wie Russlands Kampfflieger für die Luftparade am 9. Mai über dem Roten Platz trainierten. Nun hat der russische TV-Sender Swesda unglaubliche Bilder aus der Vogelperspektive veröffentlicht.