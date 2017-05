Am Sonntag hat in der russischen Hauptstadt die Generalprobe für die Siegesparade am 9.Mai stattgefunden, dabei rollten mehr als 100 Einheiten Militärtechnik und marschierten Tausende Militärs über den Roten Platz- unterstützt von den Fliegerkräften in der Luft. Sputnik lässt Sie teilhaben an den Großvorbereitungen für den Tag des Sieges in Moskau.