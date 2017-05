Insgesamt werden 72 Flugmaschinen an der Luftparade am 9. Mai eingesetzt. Angeführt wird die Show von dem größten Hubschrauber der Welt – der Mi-26 – in Begleitung von vier Mi-8-Helikoptern. Ihnen folgen Hubschrauber vom Typ Mi-28N, Mi-35 und Ka-52.

Zum Highlight der diesjährigen Flugshow über dem Roten Platz wird erstmals die aus vier Flugmaschinen der russischen Fernfliegerkräfte bestehende Kampfgruppe um den strategischen Bomber vom Typ Tu-160 („Weißer Schwan“).

Moskauer Siegesparade: „Weißer Schwan“ erstmals an der Spitze

Darüber hinaus waren bei der Probe ein Tu-95MS-Langstreckenbomber, ein Il-78-Tankflugzeug, ein Großraumflugzeug Antonow An-124, Kampfjets vom Typ Su-35S, Su-30SM, Su-27, MiG-29, MiG-31BM, Frontbomber vom Typ Su-34, Su-24M, Erdkampfflugzeuge Su-25, sowie Kampf- und Trainigsflugzeuge Jak-130 zu sehen.

Die Flugmaschinen, die sich an der Siegesparade am 9. Mai beteiligen werden, sind auf acht Flugstützpunkten in den russischen Regionen Moskau, Twer, Brjansk, Saratow, Kaluga, Woronesch, Lipezk und Nischnij Nowgorod stationiert.

Die geregelten Flughöhen für die militärischen Transportflugzeuge und operativ-taktischen Fernfliegerkräfte betragen 300 bis 500 und für die Helikopter rund 150 Meter.

Die erlaubten Geschwindigkeiten für die Jets liegen bei 500, und für die Helikopter bei 200 Stundenkilometer.