Rendezvous in Washington: Lawrow trifft Tillerson nach Moskau-Trip

Der US-Raumgleiter X-37B Orbital-Test-Vehivle-4 hat am Sonntag seine mysteriöse Mission in der Erdumlaufbahn mit viel Krach beendet: Der Weltraumshuttle löste auf seinem Sinkflug einen gewaltigen Überschallknall über dem Kennedy Space Center aus, der sogar vielerorts in Florida zu hören war, schreibt die Lokalzeitung „Orlando Sentinel“.