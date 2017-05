Diese Bilder am Himmel wären erst dann mit bloßem Auge zu sehen, wenn sich die Erde nicht an der Peripherie (am Rand) der Milchstraße, sondern in deren Mitte befinden würde. Dann wäre laut den Wissenschaftlern und Grafikern von Roskosmos die sogenannte Raumzeit-Ausdehnung sogar aus den eigenen Fenstern gut erkennbar.

Video: Wenn ein riesiges Schwarzes Loch ganze Planeten frisst

Bislang wurden im Weltall bereits Tausende Objekte entdeckt, die als Schwarze Löcher identifiziert werden könnten. Jedoch vermuten die Wissenschaftler, dass es Dutzend Millionen von ihnen gebe. Die größeren Schwarzen Löcher sollen nach den letzten Vorstellungen den Kern der meisten Galaxien bilden.