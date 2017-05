Laut Medienberichten nehmen an dem diesjährigen Wettbewerb Teams aus sieben Ländern, darunter aus Österreich, Frankreich, Polen, Rumänien, der Ukraine, Deutschland sowie den USA teil.

Dabei sollten die ukrainischen Militärs an den Schießübungen teilnehmen sowie Such- und Ortungsaufgaben erfüllen, wie es in der Mitteilung des ukrainischen Verteidigungsministeriums hieß. Wie dies verlaufen ist, zeigen die auf YouTube veröffentlichten Bilder.

Video: Ukrainische Armee darf jetzt mit Waffen aus Erstem Weltkrieg kämpfen

Zuvor sollen die Blogger berichtet haben, dass die ukrainischen Panzer vom Typ T-64BW erstmals an der „Tank Challenge“ teilnehmen, wozu die Maschinen noch extra zusätzlich verbessert worden sein sollen.

Die „Strong Europe Tank Challenge“ findet im bayerischen Grafenwöhr vom 7. bis zum 12. Mai statt. Dabei setzten die US-Militärs ihre Abrams-Panzer, die polnischen Soldaten – Leopard-2A5-Panzer, die Österreicher – Leopard-2A4-Panzer, die Deutschen – Leopard-2A6-Panzer, die Franzosen – ihre Leclerc-Panzer ein.