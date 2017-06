Die sogenannte Cumuluswolke, die zu den vertikalen Wolken gezählt wird, wurde von einer Beobachterin auf Video festgehalten, welches sie an die lokale Redaktion von „NGS. Novosti“ schickte.

„Ich machte das Video gegen 14.30 Uhr noch vor dem Regen. Draußen war es sehr schwül, man konnte sich da kaum aufhalten“, wird die Augenzeugin von dem Portal zitiert.

Публикация от ☯Влад Шитенок (@wlad_goshoria) Июн 19 2017 в 12:30 PDT

Dabei ist dieses Wetterphänomen laut Meteorologen gar nicht so einzigartig, kommt aber auf dem Breitengrad von Nowosibirsk sehr selten vor.

„Das ist eine Haufenwolke – eine Schauer- und Gewitterwolke, die uns eine volle Ladung Regen und Gewitter brachte. Alle Cumuluswolken haben eine vertikale Ausdehnung. Oft reichen sie auch bis in die Stratosphäre, meistens aber im Äquatorialgebiet und nicht bei uns. Im Sommer bilden sich solche Wolken auch in den gemäßigten Breiten unseres Landes“, so ein Forscher des Westsibirischen Wetterdienstes.