Die Fachkräfte des Zivilschutzministeriums führten eine kontrollierte Sprengung der 500 Kilogramm schweren Fliegerbombe vom Typ SC-500 durch, die zuvor im Kreis Bachtschyssaraj entdeckt worden war. Der Einsatz wurde vom Chef der Behörde auf der Krim, Sergej Schachow, persönlich geleitet, wie der Pressedienst des Ministeriums mitteilte.

Die Bombe befand sich in einer schwer zugänglichen Gebirgsgegend, was einen Abtransport höchst gefährlich gemacht hätte. Darum trafen die Sprengstoffspezialisten die Entscheidung, sie direkt am Fundort zu entschärfen.

„Der Sprengkörper wurde von unseren Fachkräften ganz genau untersucht. Die Fliegerbombe war gut erhalten geblieben, was auch die Arbeit deutlich erschwerte und eine Überführung der Munitionseinheit auf ein Übungsgelände ausschloss“, so Schachow.

Das Video von der Entschärfung der SC-500-Bombe wurde kurz nach dem Einsatz veröffentlicht.