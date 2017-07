Die Kunstausstellung NordArt in Büdelsdorf in Schleswig-Holstein hat eine provokative Installation des tschechischen Bildhauers David Černý abgelehnt, berichtet der TV-Sender „Swesda“. Dabei handelt es sich um eine Skulptur des irakischen Ex-Präsidenten Saddam Hussein in einem mit Formaldehyd gefüllten Behälter.