Das Kunstwerk „Shark“ (deutsch: „Hai“) stellt den halbnackten und auf dem Bauch liegenden ehemaligen irakischen Präsidenten Saddam Hussein dar, dem die Hände gefesselt sind. Die Nachbildung befindet sich dabei in einem Bassin mit Formaldehyd.

Die Absage, die Installation auszustellen, wurde damit begründet, dass sich unweit der Kunstschau in Büdelsdorf ein Flüchtlingslager befindet, berichtet der Fernsehsender unter Berufung auf das tschechische Portal Echo24. Die Veranstalter befürchten angeblich, dass die Flüchtlinge das Kunstwerk beschädigen könnten.

„Hier in der Nähe befindet sich ein Flüchtlingslager und es besteht theoretisch die Gefahr, dass das Ausstellungsstück beschädigt werden könnte. Das ist alles, was ich gehört habe.“ So wird der Künstler von dem Portal zitiert.

Das ist nicht das erste Mal, das die Installation „Shark“ aus dem Jahr 2005 nicht ausgestellt wird. Zuvor war dem Künstler in Belgien und dann in Polen verweigert worden, sein Werk zu präsentieren.