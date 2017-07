Trumps und Macrons verfangen sich in alberner „Handschlag-Triade“ - VIDEO

© REUTERS/ Charles Platiau Trump macht Brigitte Macron peinliches Kompliment und wird dabei gefilmt VIDEO

Die Szene spielte sich am 14. Juli, dem französischen Nationalfeiertag, in Paris ab. Auf dem Video ist zu sehen, wie US-Präsident Donald Trump an der Hand seines französischen Amtskollegen Emmanuel Macron fast schon unangenehm lange festhält. Dann ergreift er auch die Hand der First Lady Brigitte. Dabei bilden die drei ein kurioses „Handschüttel-Dreieck“.

Daraufhin greift Brigitte Macron nach Melanias Trumps Hand und lässt diese eine Zeitlang nicht los, obwohl Melania ihre Hand sichtlich wegziehen will. Es sieht fast so aus, als wollte die französische First Lady sich für Trumps aggressiven Handschlag an seiner Gattin rächen.

Trumps Handschläge sind eine Sache für sich. Zuletzt war aus einem solchen Hand-Kräftemessen Macron als klarer Sieger hervorgegangen. Der französische Präsident sprach später von einem „Augenblick der Wahrheit“.