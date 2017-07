Nasa nimmt Universum-Zwerg unter die Lupe: Pluto im Überflug – VIDEO

Die Nasa-Simulation beginnt damit, wie die Sonde über die Hochländer südwestlich der Stickstoff-Eis-Ebene mit der inoffiziellen Bezeichnung „Sputnik Planitia“ fliegt.

So „reist“ der Betrachter über den westlichen Rand dieser Ebene, die an das dunklere und von Kratern übersäte Gelände von Cthulhu Macula angrenzt.

Danach geht es Richtung Norden über das raue und zerklüftete Hochlandgebiet der Region Voyager Terra, dann nach Süden über die Pioneer Terra, welche mit großen Gräben übersät ist. Dann fliegt man über dem steilen Terrain von Tartarus Dorsa weit im Osten, bevor man abdreht.

Ein weiteres Video der Nasa zeigt den ebenso beeindruckenden Überflug über den größten der Plutomonde, Charon.

Die Nasa-Raumsonde New Horizons, war im Rahmen des New-Frontiers-Programmes am 19. Januar 2006 vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Staat Florida gestartet, um das Pluto-System und den Kuipergürtel zu erforschen. Am 14. Juli 2015 erreichte New Horizons als erste Raumsonde Pluto.