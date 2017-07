Syrische Armee lässt „Sowjet-Meteorit“ auf Terroristen los – VIDEO

Die Regierungstruppen hielten per Video fest, wie sie mit dem Minenräumgerät ein Gebäude, in dem sich Terroristen versteckt haben sollen, vollständig vernichten. Die Aufnahmen wurden nicht nur am Boden, sondern aus der Luft mithilfe einer Drohne gemacht.

Die Bilder zeigen, wie das Gerät aus einer gesicherten Kampfstellung zu einem Angriff auf Terroristen vorbereitet wird. Kurz danach feuert das Minenräumgerät eine Rakete mit einer Sprengschnur ab. Dann erschüttert eine heftige Explosion das von Terroristen besetzte Stadtviertel.

Das Drohnen-Video lässt auch die Flugbahn der Rakete ganz genau verfolgen. Nach der Detonation steigt eine gewaltige Rauchwolke in den Himmel auf.

Das russische Minenräumgerät UR-77 „Meteorit“ war in den 70er Jahren auf Basis der Selbstfahrhaubitze vom Typ 2C1 „Gwosdika“ gebaut und bis 1978 serienmäßig produziert worden. Die Entminung erfolgt durch die Druckwelle, die bei der Explosion erzeugt wird. Dabei aktiviert der Druckstoß die Zünder der Minen und lässt die Sprengstofffallen hochgehen.

In Syrien wird das Gerät hauptsächlich eingesetzt, um Terroristen-Positionen zu zerstören.