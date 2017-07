Flugzeug landet auf Autobahn in New York – VIDEO

Mit seiner einmotorigen Cessna 206 ist ein Pilot am Mittwoch auf einer Autobahn im US-Bundesstaat New York notgelandet. Nach Angaben des US-Senders ABC News gab es keine Verletzten.

Der Zwischenfall ereignete sich laut dem Sender gegen 13 Uhr Ortszeit. Das Flugzeug habe sich nach Behördenangaben auf dem Weg vom US-Bundesstaat New York ins benachbarte New Jersey befunden. Wegen eines technischen Defekts noch in der Luft entschied der Pilot dem Bericht zufolge, die Maschine notzulanden. Die Cessna 206 habe erfolgreich nahe des Städtchens Yaphank auf einer Autobahn aufgesetzt.

Der Pilot war alleine an Bord der Maschine und blieb bei der Landung unverletzt. Auch die Autofahrer, die die Notlandung beobachteten, wurden nicht verletzt.