Su-35 in Angriffslaune: So haben Sie einen Luftkampf noch nie gesehen – VIDEO

Die veröffentlichten Aufnahmen stammen aber nicht von Kameras am Boden – die Bilder wurden direkt in der Luft gefilmt. Dafür wurden Kameras unter den Flügeln sowie in den Cockpits der Su-35S-Jets angebracht. Dies erlaubte, die Arbeit der Piloten sowie die Manöver der Flugzeuge direkt im Einsatz zu verfolgen.

Das Video zeigt dem Portal „Rg.ru“ zufolge einen Trainingsflug der Kunstflugstaffel „Sokoly Rossiji“ für die XIII. Internationale Luft- und Raumfahrtmesse MAKS 2017, die am Dienstag in Schukowski bei Moskau eröffnet wurde.

Bisher wurden die Möglichkeiten des Su-35-Mehrzweckjägers laut dem Lipezker Fliegerzentrum ausschließlich von Testpiloten und nur im Einzelflug gezeigt.