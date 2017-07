Russische Zukunftsjets T-50 liefern sich erstmals Luftkampf - VIDEO

Der "gespielte" Kampf wurde laut der Website topwar.ru erstmals gezeigt.

Der Schauflug der neuesten russischen Mehrzweckkampfflugzeuge wurde von Testpiloten gezeigt. Sie simulierten unter anderem den Abschuss einer Rakete und manövrierten zugleich, um einer gegnerischen Attacke auszuweichen.

Der T-50-Kampfjet (PAK FA) ist mit völlig neuen Navigationsgeräten, einem Autopiloten und einem zukunftsweisenden Radar ausgestattet. Der Jungfernflug fand am 29. Januar 2010 in Komsomolsk am Amur statt. Zum ersten Mal wurde das Flugzeug am 17. August 2011 auf der Luft- und Raumfahrtausstellung MAKS in Schukowski bei Moskau gezeigt.