VIDEO von Schüssen im Persischen Golf erschienen: US-Marine warnt iranisches Boot

Der US-Rennfahrer Kyle Busch, der in der NASCAR-Serie fährt, hat neulich einen Helm mit einem automatisierten Süßigkeiten-Spender, der direkt in den Mund führt, vorgestellt, wie das Portal „For the win“ berichtet. Die Präsentation des Wunder-Gerätes wurde auf dem Facebook-Profil des Sportlers veröffentlicht.