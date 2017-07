Russland schickt Schützenpanzer BMP-2 in Chinas Todeswüste – VIDEO

Deutliche Kritik am Umgang von Politik und Medien hierzulande mit dem US-Präsidenten Donald Trump äußert der Politologe Erhard Crome. Die Medien lassen zum Teil weg, was Trump in Reden und Pressekonferenzen sagt, so Crome in seinem Buch "Faktencheck: Trump und die Deutschen". Und: Die deutsche Außenpolitik verhält sich unprofessionell.