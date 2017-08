Japaner filmt erschreckendes „Menschen-Fließband“ mitten in Tokio – VIDEO

Die Russin Olga Pronina, besser als Monika 9422 in der Online-Welt bekannt, ist im Fernen Osten mit einem Motorrad in den Tod gerast, wie das Portal „PrimaMedia“ schreibt. Die 40-Jährige hat in der Biker-Szene mit ihren heißen Fotos und Highspeed-Videos große Bekanntheit erlangt.